ریاضة

العراق يهزم إيران ويتّوج بطلاً لغرب آسيا الأولمبية

author_image سوار أحمد
العراق العراق ايران فوز

أربيل (كوردستان24)- توّج المنتخب العراقي بلقب غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية، بفوزه على نظيره الإيراني بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة في العاصمة بغداد حضوراً جماهيراً كبيراً.

وانتهى الشوط الاول بتعادل الفريقين هدفا لهدف، حيث سجل المنتخب الايراني عن طريق حسين كودرزي في الدقيقة 31، وجاء هدف التعديل للعراق عن طريق حسين عبد الله لاوندي في الدقيقة الثانية من الوقت الاضافي للشوط الاول.

وفي الشوط الثاني بقت النتيجة على حالها حتى صافرة الحكم معلناً عن نهاية المباراة وذهابها لركلات الترجيح وتنتهي لصالح المنتخب العراقي لاول مرة للمنتخبات الاولمبية.

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