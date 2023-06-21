السوداني يصادق على صحة صدور وثيقة النائب المُقال مشعان الجبوري

أربيل (كوردستان24)- صادق رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء 21 حزيران 2023، على صحة صدور وثيقة النائب المقال مشعان الجبوري.

وبحسب ما أظهرت وثيقة فإن محمد شياع السوداني، صادق على صحة صدور وثيقة النائب المقال مشعان الجبوري.

وأكدت الوثيقة أن مصادقة السوداني جاءت بعد ثبوت صحة صدور الوثيقة الدراسية للنائب السابق مشعان الجبوري.

ويوم الاثنين 16 حزيران 2022، قررت المحكمة الاتحادية العليا وهي اعلى سلطة قضائية في العراق، إلغاء عضوية مشعان الجبوري في مجلس النواب.