روبوت فرنسي يغوص إلى ستة آلاف متر بحثا عن الغواصة المفقودة قرب حطام تيتانيك

أربيل (كوردستان24)- قال معهد الأبحاث الفرنسي لاستغلال البحار إن روبوتا في طريقه للمساعدة في عمليات البحث عن الغواصة التي اختفت الاثنين أثناء هبوطها إلى موقع حطام السفينة تيتانيك.

وأمام الروبوت، الذي يمكنه الغوص إلى عمق يصل إلى ستة آلاف متر تحت الماء، فسحة وقت محدودة لتقديم المساعدة قبل الموعد النهائي صباح الخميس الذي من المتوقع أن تنفد فيه إمدادات الهواء في الغواصة.

وتتواصل عمليات البحث في شمال المحيط الأطلسي للعثور على ركاب الغواصة الخمسة، إذ قال الكابتن في خفر السواحل الأمريكي جايمي فريدريك خلال مؤتمر صحافي في بوسطن: "هذه لحظة صعبة للغاية لعائلات أفراد الطاقم الذين اختفوا على متن تيتان".

وللروبوت الفرنسي المسير، والمسمى فيكتور 6000، له أذرع يمكن التحكم فيها عن بعد لقطع كابلات أو تنفيذ مناورات أخرى تساعد في تحرير غواصة عالقة. ويمكنه الغوص أعمق من المعدات الأخرى الموجودة الآن في المكان الواقع في شمال المحيط الأطلسي.

وأمام الروبوت فسحة وقت محدودة لتقديم المساعدة قبل الموعد النهائي صباح الخميس الذي من المتوقع أن تنفد فيه إمدادات الهواء في الغواصة المفقودة.

وقال أوليفييه ليفور، رئيس العمليات البحرية في معهد الأبحاث الفرنسي لاستغلال البحار الذي تديره الدولة والذي يشغل الروبوت: "فيكتور غير قادر على رفع الغواصة بنفسه". وأضاف أن الروبوت بمقدوره المساعدة في ربط الغواصة بسفينة قادرة على رفعها إلى السطح.

وتابع ليفور: "فيكتور قادر على القيام بالاستكشاف المرئي باستخدام جميع معدات تصوير الفيديو المزود بها. كما أنه مزود بأذرع معالجة يمكن استخدامها لتخليص الغواصة، مثل قطع الكابلات أو أشياء من شأنها أن تعيقها في القاع".

ويشغل الروبوت طاقم مؤلف من 25 فردا يمكنهم "العمل بدون توقف لمدة تصل إلى 72 ساعة"، وليسوا بحاجة إلى التوقف ليلا". وقال خفر السواحل الأمريكي إن الطائرات الكندية المجهزة للعثور على غواصات رصدت ضوضاء في المنطقة.

وكان معهد الأبحاث الفرنسي لاستغلال البحار جزءا من الفريق الذي حدد موقع حطام تيتانيك في عام 1985 مع العالم الأمريكي لآثار ما تحت الماء روبرت بالارد.

واختفت تيتان وعلى متنها خمسة أشخاص بعد وقت قصير من بدء هبوطها يوم الأحد إلى موقع حطام سفينة تيتانيك البريطانية التي غرقت عام 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدي. ويقع الحطام على عمق نحو 3810 أمتار.