قائد قوات فاغنر: سيكون لروسيا رئيس جديد

أربيل (كوردستان24)- وصف مؤسس قوات فاغنر يفغيني بريغوجين خطاب الرئيس الروسي بأنه مخيب للآمال، في أول رد فعل له بعد خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وقال مؤسس قوات فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين في بيان له اليوم السبت 24 يونيو 2023 "ان بوتن اختار الطريق الخطأ"، مضيفاً أنه "سيكون لروسيا رئيس جديد".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد قال في كلمته اليوم "ما يحدث خيانة للوطن والمجتمع وطعنة في ظهر روسيا وشعبها"، مؤكداً ان "من نظموا التمرد المسلح لن يفلتوا من العقاب".

وأضاف بوتين في كلمته " بصفتي رئيسا لروسيا ومواطنا روسيا سأفعل كل ما في وسعي للدفاع عن روسيا ووقف هذا التمرد المسلح، و سنتخذ كافة الإجراءات وأشدها لإعادة الاستقرار في مدينة روستوف".

وأشار الرئيس الروسي الى أن "الاجهزة الامنية تلقت أوامرها بتفعيل إجراءات مكافحة الارهاب، وكذلك القوات الروسية تلقت الاوامر بالقضاء على منظمي التمرد المسلح".

وأوضح فلاديمير بوتن "المعركة التي تخوضها روسيا تتطلب منا وحدة الصف للتصدي للمخططات الخارجية، ويجب نبذ كافة الخلافات أثناء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأنا على يقين تام من أننا سنحفظ وندافع عما هو عزيز علينا ومقدس، وسنتغلب على كافة المحن وسنصبح أقوى".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نشرت بياناً موجهاً لقوات فاغنر داء فيه "لقد خُدعتم للمشاركة في مغامرة بريغوجين الإجرامية، تواصلوا مع ممثلين لوزارة الدفاع الروسية ووكالات إنفاذ القانون في أسرع وقت ممكن، نحن نضمن سلامة الجميع، والعديد من عناصر فاغنر تواصلوا معها لطلب العودة الى ثكناتهم".