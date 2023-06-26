إيمينكي: الفجوة بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني أضرت بإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد مسؤول قسم العلاقات العامة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني جعفر إيمينكي، اليوم الإثنين، أن الفجوة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني أضرت بإقليم كوردستان، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم بين الحزبين كان مهماً جداً.

وقال جعفر إيمينكي في مقابلة مع كوردستان24، "اجتماعات الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني ستتواصل، والتنسيق بينهما على المستوى العراقي كذلك ضروري للغاية، كما أن التفاهم والاتفاق بين الأطراف السياسية في الإقليم مهم جداً".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني بذل كل جهوده للحيلولة دون حدوث الإنقسام في إقليم كوردستان"، مشدداً على أن "الفجوة بين الحزبين الرئيسيين أضرت بإقليم كوردستان، ومن المهم إعادة الاعتبار للشراكة بين الطرفين".

وأشار إلى أنه "كانت لدينا تجربة ناجحة في التنسيق والشراكة بين القوى السياسية"، مبيناً "أننا قطعنا خطوات جيدة من المحادثات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني ونتطلع للتوصل إلى اتفاق بشأن إجراء الانتخابات النيابية" في إقليم كوردستان.

وتابع: "نعتقد أن المفوضية العليا العراقية بإمكانها إجراء عمليتين انتخابيتين في آن واحد"، مشيراً إلى "وجود مباحثات لإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان وانتخابات مجالس المحافظات معاً".

وشدد إيمينكي على أن "إجراء الانتخابات هي من مصلحة إقليم كوردستان لا مصالح الأحزاب، ولن نعود إلى الوراء، بل نتطلع إلى المستقبل".

وبشأن انتخابات مجالس المحافظات، قال مسؤول قسم العلاقات العامة للديمقراطي الكوردستاني، "ليست لدينا قائمة مشتركة في المناطق الكوردستانية" خارج إدارة الإقليم، "لكن من المهم أن تكون لدينا قائمة مشتركة، ويجب أن نوقع على معاهدة وطنية قبل القائمة المشتركة".

وأوضح "أننا طالبنا بدخول الانتخابات بقائمة مشتركة في المناطق الكوردستانية" خارج إدارة الإقليم، لافتاً إلى أن "وضع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظتي كركوك ونينوى أفضل من السابق".