صحة وبیئة

الأنواء الجوية تنشر توقعات الطقس للأيام الأربعة المقبلة

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الأنواء درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)-  أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت طقساً صحواً مع استقرار في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد، فيما ستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، في حين ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة بالمنطقة الشمالية".

واوضح ان "الطقس يوم السبت سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في عموم مناطق البلاد".

واضاف ان "طقس يوم الاحد المقبل، سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، في اقسام البلاد كافة، بينما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في القسم الجنوبي للبلاد".

وتابع ان "يوم الاثنين المقبل، سيكون الطقس صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في معظم مناطق البلاد، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما ستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة بالمنطقة الجنوبية".

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