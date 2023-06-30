الأنواء الجوية: تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت ستكون فيه درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد، فيما ستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، في حين ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بالمنطقة الشمالية مسببة تصاعد غبار خفيف في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية ".

وأوضح، أن "الطقس يوم الأحد ستكون فيه درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في عموم مناطق البلاد مسببة تصاعد غبار خفيف في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وأضاف، أن "طقس يوم الاثنين المقبل، سيكون صحواً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، في أقسام البلاد كافة، بينما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مسببة تصاعد غبار خفيف في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وتابع، أن "يوم الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس صحواً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في معظم مناطق البلاد، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة".