سیاسة

الرئيس بارزاني يزور مخيماً لشباب كوردستان سوريا بمنطقة بارزان

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- زار الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء مخيماً لشباب كوردستان سوريا في منطقة بارزان، بهدف تفقد المخيم والاطلاع على أنشطته عن قرب.

يقام المخيم الشبابي، برعاية مؤسسة بارزاني الخيرية في إطار الدورات التدريبية لتعزيز قدرات الشباب.

ويشمل المعسكر إقامة أنشطة وفعاليات وإجراء زيارات ميدانية للمواقع الأثرية وتلقي دروس نظرية ومحاضرات عن المواد المتعلقة بحماية البيئة والتعايش المشترك.

وضمن برنامج المخيم، تم استعراض مقطع فيديو يتضمن  أعمال وأنشطة مؤسسة بارزاني الخيرية في كوردستان سوريا.

 

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