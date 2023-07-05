بيشَوا هوراماني متحدثاً جديداً باسم حكومة كوردستان خَلَفاً لـ جوتيار عادل

أربيل (كوردستان 24)- عُيّن العضو السابق في برلمان كوردستان عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، "بيشَوا هوراماني" متحدثاً جديداً باسم حكومة الإقليم خَلَفاً لـ جوتيار عادل.

وقال المتحدث السابق لحكومة كوردستان، جوتيار عادل، في مؤتمرٍ صحفي اليوم الأربعاء: "أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قراراً بتعيين "بيشَوا هوراماني" متحدثاً جديداً باسم الحكومة".

وأضاف: "سأواصل مهامي رئيساً لمكتب الإعلام والمعلومات، وسأعمل كفريقٍ واحد مع المتحدث الجديد للحكومة".

وقال: "كنت قد اقترحت في السابق، على رئيس الوزراء مسرور بارزاني، الفصل بين منصبَي المتحدث باسم الحكومة ورئيس المكتب الإعلامي، بهدف إدارة العمل بشكلٍ أفضل وإعداد أكبر قدرٍ من الأخبار المتعلقة بأعمال وأنشطة الحكومة ومشاريعها".

وجوتيار عادل حاصلٌ على درجتي الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية، عمل في السابق محاضراً ورئيس قسم في جامعة صلاح الدين.

وبعد أن تولّى مسرور بارزاني منصب رئيس حكومة إقليم كوردستان عام 2019، صار عادل حينها متحدثاً باسم مجلس الوزراء ضمن التشكيلة التاسعة، ورئيس مكتب الإعلام والمعلومات.

في غضون ذلك، أعرب جوتيار عادل عن دعمه الكامل للمتحدث الجديد باسم الحكومة، وقال: "سنُكمل بعضنا لتحقيق أهداف حكومة إقليم كوردستان بدعمٍ من رئيس الوزراء مسرور بارزاني وشعب كوردستان".

وأضاف: "هناك عدداً كبيراً من الشباب يعملون في مكتب الإعلام والمعلومات، وهذا المكتب لديه العديد من البرامج والمشاريع بهدف التوسع والترويج والظهور كقناةٍ حكومية رسمية".

وتابع: "هذا جزء مهم من البرنامج المستقبلي لمكتب الإعلام والمعلومات، وهي مسؤولية كبيرة وليست مهمة سهلة".

من جهته، قال المتحدث الجديد لحكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني: "سنعمل مع رئيس مكتب الإعلام والمعلومات كفريقٍ واحد، وسنؤسس معاً علاقات جيدة وقوية مع وسائل الإعلام".

ووجّه هوراماني الشكر لرئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني على منحه الثقة في تولي منصب المتحدث باسم حكومة الإقليم، وقال: "إنها مهمة صعبة".

وأضاف: "سنعقد مؤتمراً صحفياً آخر في الأيام القليلة المقبلة، للإجابة على أسئلة الصحفيين حول عمل الحكومة وأنشطتها".

وأشاد هوراماني بجهود جوتيار عادل خلال السنوات الأربعة الماضية، قائلاً: "قدم تفاصيل عن مشاريع الحكومة وأنشطتها، وكان متعاوناً جداً مع وسائل الإعلام، لذلك يستحق كل التقدير والاحترام، وسنواصل العمل معاً".