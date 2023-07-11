التشكيلة الحكومية التاسعة تمكنت من توفير 100 الف فرصة عمل

أربيل (كوردستان 24)- قالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء 11 تموز يوليو، 2023، ان التشكيلة الحكومية التاسعة تمكنت من توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل خلال فترة إدارتها.

وذكرت الدائرة في بيان، "في الذكرى الرابعة لمباشرة التشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان مهامها، وتحت شعار (كوردستان أقوى)، نظمت دائرة الإعلام والمعلومات ملتقى موسعا عرضت فيه بالوثائق أعمال وانجازات ومشاريع التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم خلال هذه السنوات الأربع".

وأعلن رئيس دائرة الإعلام والمعلومات، د. جوتيار عادل، في كلمة القاها خلال المراسم أنه "تم تنفيذ 80% من الوعود التي تضمّنها البرنامج الحكومي للتشكيلة التاسعة للحكومة، رغم المعوقات والأزمات التي واجهتها خلال مسيرتها".

وعن توفير فرص العمل، أشار د.جوتيار عادل الى ان الأعمال والمشاريع الحكومية المنجزة خلال أربع سنوات وفّرت أكثر من 100 الف فرصة عمل مباشرة وعشرات آلاف فرص عمل اخرى غير مباشرة للمواطنين.

في مجال الإصلاح

مع مباشرتها لمهامها، قامت التشكيلة الحالية لحكومة إقليم كوردستان بخطوات جدية على طريق الإصلاح، وفي هذا المجال ذكر رئيس دائرة الإعلام والمعلومات "خلال فترة إدارة الحكومة الحالية تم تأسيس المجلس العام للخدمة، كما تم اقرار قانون الإصلاح الخاص بالرواتب والعلاوات والمنح والمعاشات، كما قدمت الحكومة ثلاثة تقارير الى برلمان كوردستان بهذا الشأن".

وحول تقليل الإجراءات الروتينية، نوّه د.جوتيار عادل الى ان التشكلية التاسعة للحكومة قامت برقمنة 28 خدمة، والتي كان لها دور في تسريع تسيير أعمال المواطنين، وخلال إدارة هذه الحكومة ايضاً، أقدم كبار المسؤولين الحكوميين على ملء استمارات الإفصاح عن المصالح المالية لديهم.

في قطاع الصحة، نفذت التشكيلة التاسعة عدّة مشاريع من بينها إنشاء مستودع وطني مركزي للأدوية، وتوحيد أسعار عدة أنواع من الأدوية في الصيدليات الحكومية.

وفي المجال العسكري، تمكنت الحكومة الحالية من إجراء إصلاحات مهمة داخل قوات البيشمركة. ولفت رئيس دائرة الإعلام والمعلومات إلى أن "عدد الألوية المشتركة ارتفع من 14 إلى 21 خلال إدارة هذه الحكومة، فيما تواصل بذل الجهود للقضاء على ظاهرة التسلّح والأسلحة غير المرخصة، وذلك من أجل إرساء القانون والنظام في إقليم كوردستان".

في المجال الخدمي

رغم الأزمة المالية التي واجهتها التشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان إلا انها تمكنت من تنفيذ 83 مشروعاً في قطاع الصحة، وانتاج 702 ميغاواط من الكهرباء في قطاع الطاقة الكهربائية وضمّها لشبكة الكهرباء الوطنية. في الوقت نفسه، تم خفض الطاقة المهدورة بنسبة 10٪ عن طريق تركيب العدادات الذكية وأنظمة الدفع المسبق. مع الاهتمام بتوليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية حيث تم انتاج 12 ميغاواط من الكهرباء حتى الآن.

وأعلن رئيس دائرة الإعلام والمعلومات أنه "في مجال التربية، قامت التشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان بتنفيذ 260 مشروعاً لبناء وترميم المراكزالتعليمية، كما قامت بإعادة أكثر من 19 ألف تلميذ من الشوارع الى مقاعد الداراسة".

كان لدى الحكومة الحالية خطة محكمة لضمان الأمن المائي، وفي هذا الإطار قامت الحكومة ببناء أربعة سدود استراتيجية بتكلفة 243 مليار دينار، وترميم 22 بركة مائية، فيما لا تزال 42 بركة أخرى قيد التنفيذ. هذا فضلاً عن تخصيص 5 مليارات دينار لمنع السيول.

وفي مجال الطرق، نفذت الحكومة الحالية 997 مشروعاً بقيمة 6.3 تريليون دينار في كافة مدن ونواحي اقليم كوردستان، وتوظيف 138 الف عامل حتى الان.

كان الاهتمام بأسر الشهداء والمؤنفلين أحد المهام المتواصلة للتشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان، وفي هذا الإطار خصصت عددا من الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية لذوي الشهداء والمؤنفلين. كما استمرت الحكومة بتقديم الدعم المالي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلال عمر الحكومة الحالية أيضاً، تم إيلاء اهتمام كبير بقطاعي التجارة والصناعة. وفي هذا السياق قال د. جوتيار عادل إنه "تم ترخيص 786 معملاً تجارياً وصناعياً بقيمة 1.75 مليار دولار، وفّرت هي بدورها أكثر من 13 ألف فرصة عمل للمواطنين. مع الاهتمام بنفس الوقت بالقطاع الزراعي حيث نفذت الحكومة 190 مشروعا في هذا القطاع، اضافة الى تنفيذ 63 مشروعاً في قطاع السياحة".

وأوجدت التشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان بيئة مؤاتية للمستثمرين، حيث رخّصت خلال سنواتها الأربع 277 مشروعاً استثمارياً بقيمة 13.5 مليار دولار.