الصحة الاتحادية تعلن اسماء الوجبة 36 من شهداء سبايكر وتوجه دعوة لذويهم

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة الاتحادية اليوم الخميس، التعرف على أسماء وجبة جديدة من ضحايا مجزرة سبايكر، التي ارتكبها مسلحو تنظيم داعش عام 2014.

وأفادت الوزارة في بيان، أنها أعلنت أسماء الوجبة السادسة والثلاثين من شهداء سبايكر، داعية ذويهم إلى جلب الوثائق الثبوتية عند الاستلام وحجة او شهادة الوفاة إن كانت صادرة لهم.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه "سيكون استلام جثامين الشهداء اليوم الخميس المصادف 13 تمور 2023 من مركز الطب العدلي العسكري / مستشفى الحسين العسكري في تمام الساعة التاسعة صباحا الكائن في الكرادة بالقرب من المسرح الوطني".

وأعدم تنظيم داعش نحو 2000 شخص وهم طلاب في كلية الطيران وعناصر أمن داخل قاعدة عسكرية معروفة باسم "سبايكر" في محافظة صلاح الدين عند سيطرته على المنطقة في يونيو/حزيران 2014.