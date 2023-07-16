سیاسة

رئيس حكومة كوردستان يبعث برسالةٍ لأهالي "كفري"

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني قضاء كفري كرميان

أربيل (كوردستان 24)- بعث رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، برسالةٍ إلى أهالي قضاء "كفري" التابع لإدارة كرميان المستقلة.

وطمأن مسرور بارزاني أهالي "كفري" بأنه تلقى طلباتهم وأوعز بتشكيل لجنةٍ خاصة لمتابعتها  في أسرع وقت ممكن.

وقال في تغريدةٍ عبر تويتر: "أعزائي مواطني كفري، لكم كل الود والاحترام، أنا على علمٍ بطلباتكم، وقد قررت تشكيل لجنة خاصة من ممثلين عن ديوان مجلس الوزراء ووزارة الداخلية وإدارة كرميان المستقلة ومتابعة طلباتكم في أسرع وقت ممكن".

وأضاف مسرور بارزاني: "كونوا مطمئنين بأننا سنفعل كل ما بوسعنا من أجل خدمتكم  وسأكون معكم بكل مشاعري".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف