رئيس حكومة كوردستان يبعث برسالةٍ لأهالي "كفري"

أربيل (كوردستان 24)- بعث رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، برسالةٍ إلى أهالي قضاء "كفري" التابع لإدارة كرميان المستقلة.

وطمأن مسرور بارزاني أهالي "كفري" بأنه تلقى طلباتهم وأوعز بتشكيل لجنةٍ خاصة لمتابعتها في أسرع وقت ممكن.

وقال في تغريدةٍ عبر تويتر: "أعزائي مواطني كفري، لكم كل الود والاحترام، أنا على علمٍ بطلباتكم، وقد قررت تشكيل لجنة خاصة من ممثلين عن ديوان مجلس الوزراء ووزارة الداخلية وإدارة كرميان المستقلة ومتابعة طلباتكم في أسرع وقت ممكن".

وأضاف مسرور بارزاني: "كونوا مطمئنين بأننا سنفعل كل ما بوسعنا من أجل خدمتكم وسأكون معكم بكل مشاعري".