المحكمة الاتحادية ترد على دعوى رفعها الاتحاد الوطني ضد إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد 16 تموز يوليو 2023، على دعوى قضائية رفعها الاتحاد الوطني الكوردستاني ضد كوردستان، تطالب بالنظر في شرعية إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الإقليم.

ورُفعت الدعوى من جانب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان إقليم كوردستان النائب زياد جبار، ضد رئيسة البرلمان ورئيس مفوضية الانتخابات في إقليم كوردستان.

ورفضت المحكمة البت بالدعوى، معتبرة أن القضية ليست من ضمن صلاحيات القاضي، فضلاً عن أن المحكمة ليست معنية بالموضوع.

وفي وقت سابق، دعت رئاسة إقليم كوردستان، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، للإشراف على انتخابات برلمان الإقليم.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان لها، إنها أرسلت كتاباً رسمياً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دعتها لإبداء استعدادها للإشراف على الانتخابات التشريعية.

وجاء في الكتاب المرسل إلى المفوضية: "بناء على المرسوم الإقليمي رقم (90) بتاريخ 26/3/2023، ستعقد انتخابات برلمان كوردستان في الـ 18/11/2023".

وأضافت رئاسة الإقليم: "ندعو المفوضية العليا المستقلة بإبداء استعدادها للإشراف إما على الانتخابات التشريعية في الموعد المحدد، أو انتخابات المجالس البلدية العراقية بتاريخ 1/12/2023".