مسرور بارزاني: نرحب ترحيباً حاراً بالبطريرك لويس ساكو في أربيل

أربيل (كوردستان24)- رحب رئيس حكومة كوردستان بالبطريرك لويس ساكو في أربيل، مؤكداً ان كوردستان ستستمر بدعمها للمسيحيين.

وقال رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع تويتر "نرحب ترحيباً حاراً بالبطريرك لويس ساكو في أربيل، عاصمة التعايش السلمي بين جميع الأديان والقوميات".

وأضاف رئيس الحكومة "ستستمر كوردستان بدعمها للمسيحيين. ونحن ندين بشدة السلوك الغير لائق الذي بدر اتجاه البطريرك في الاونة الاخيرة".

وكان البطريرك لويس ساكو قد وصل الى أربيل مساء أمس الجمعة قادماً من اسطنبول، بعد اعلانه انسحابه من المقر البطريركي في بغداد والتوجه الى أحد الاديرة في كوردستان، جاء ذلك، ردّاً على قرارٍ أصدره الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، تضمن سحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013، الخاص بتعيين ساكو، بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم، ومتولياً على أوقافها.

و أكد بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو عند وصوله الى أربيل "أن إقليم كوردستان يعتبر منطقة آمنة ويحترم رجال الدين من كل الديانات".

وأضاف ساكو "لدي عدد كبير من المسيحيين والأساقفة في إقليم كوردستان، وأود أن أقول للمسيحيين بأن لا يقلقوا ولا يخافوا ولا يرعبوا لأن الباطل لا يدوم والحق هو الأقوى".

ووجه ساكو شكره وتقديره للرئيس مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، على "حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال".