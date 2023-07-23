سیاسة

مراسل كوردستان24: اشتعال النيران بسيارة في زاخو وسائقها فقد حياته

ويقول مراسل كوردستان24، إن "السيارة كانت مُراقبة، قبل أن يتم استهدافها".
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کوردستان انفجار سيارة زاخو حزب العمال الكوردستاني محمد ميرزا يونس

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مراسل كوردستان24 في إدارة زاخو المستقلة، مساء اليوم الأحد، أن النيران اشتعلت بسيارة في مدينة زاخو، مؤكداً أن سائقها فقد حياته.

وأشار مراسلنا إلى أنه لحد هذه اللحظة ليس واضحاً ما إذا تم استهداف السيارة بطائرة مسيرة، أم أنها كانت مفخخة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها كوردستان24 من مصادر مطلعة، فإن الشخص الذي تم استهدافه بداخل السيارة يُدعي محمد ميرزا صوفي، وعمره 56 عاماً.

وبحسب ما قاله أحد أصدقائه، فإن الشخص المذكور يعد أحد البيشمركة القُدامى، وتعرض للتهديد عدة مرات سابقة من قِبل حزب العمال الكوردستاني.

ويقول مراسل كوردستان24، إن "السيارة كانت مُراقبة، قبل أن يتم استهدافها"، موضحاً "كان مع السائق داخل السيارة أحد أقربائه ونزل في وقت سابق قبل أن تنفجر على بعد 20 متراً".

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