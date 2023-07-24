بقرارٍ من مسرور بارزاني.. تعيين 130 موظفاً متعاقداً بمحافظة حلبجة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للصحة بمحافظة حلبجة، عن توظيف 130 شخصاً بصفة "موظف متعاقد".

ونشر الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، بياناً اليوم الاثنين، قال فيه: "بقرارٍ من رئيس الحكومة مسرور بارزاني، سيتم توظيف 100 شخص بصفة موظف متعاقد في المديرية العامة لصحة حلبجة، و100 موظف متعاقد في مستشفى بيارا".

يأتي هذا الإجراء، في إطار اهتمام التشكيلة الوزارية التاسعة بخلق فرص عمل لمواطني إقليم كوردستان، كل بحسب خبرته واختصاصه.