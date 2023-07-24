مسرور بارزاني يوجّه بتنفيذ مشروعٍ جديد لأهالي "كفري" بتكلفة 400 مليون دينار

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بتنفيذ مشروع جديد لخدمة أهالي بلدية "كفري" التابعة لإدارة كرميان المستقلة، بتكلفة 400 مليون دينار.

وبإيعازٍ من رئيس الحكومة، كلّف وزير البلديات والسياحة ساسان عوني، المديرية العامة للمياه والصرف الصحي ببدء حفر 5 آبار لمياه الشرب بمنطقة كفري.

يأتي ذلك، في إطار توجيهات رئيس الحكومة مسرور بارزاني، بضرورة تلبية جميع مطالب المواطنين في بلدية كفري.

وتبلغ كلفة الآبار الخمسة نحو 400 مليون دينار، والتي أوعز رئيس الحكومة بإنجازها في أسرع وقتٍ ممكن، لخدمة أهالي المنطقة.

وبناءً على توصيةٍ من مسرور بارزاني، اجتمع اليوم الاثنين، وزير البلديات والسياحة ساسان عوني، مع المدير العام للمياه والصرف الصحي آري أحمد، والمدير العام لديوان الوزارة هفال خضر.

وخلال الاجتماع، وجّه عوني مديرَي المياه وديوان الوزارة، بالتنسيق مع إدارتي كرميان وكفري ذات الصلة، لتنفيذ مشروع حفر 5 آبار بأسرع وقتٍ ممكن.

وأوصى وزير البلديات والسياحة في تعليماته، بمراقبة تنفيذ المشروع، لحين وضع الآبار في خدمة أهالي المنطقة.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أوعز برفع مستوى بلدية كفري من الدرجة الثانية إلى الأولى، وتنفيذ حزمةٍ من المشاريع الخدمية فيها.