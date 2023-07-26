جامعة كوردستان بصدد توقيع عدة اتفاقيات مع مراكز أكاديمية أميركية

أربيل (كوردستان 24)- تسعى جامعة كوردستان لتوقيع عدة اتفاقيات مع العديد من المراكز العلمية والأكاديمية في الولايات المتحدة، بهدف مواصلة تطوير الجامعة وجامعات إقليم كوردستان الأخرى، بما في ذلك توفير فرص للدراسة في أميركا.

وقال عضو مجلس إدارة جامعة كوردستان، عبد السلام مدني: "خلال زيارتنا إلى الولايات المتحدة، عقدنا ستة اجتماعات مع مراكز علمية وأكاديمية".

وأضاف في حديثٍ لـ كوردستان 24: "نرغب بإقامة اتصالات مع المراكز العلمية الأميركية، خدمةً لجميع جامعات الإقليم، لخلق المزيد من فرص التبادل التعليمي بين الإقليم والولايات المتحدة".

وأشار إلى أن المراكز العلمية الأميركية "طلبت من وفد جامعة كوردستان إرسال أسماء بعض طلبة الإقليم، لإمكانية تقديم منح دراسية لهم في المستقبل".

وأعرب عضو مجلس إدارة جامعة كوردستان عن تفاؤله بشأن الاجتماعات والمناقشات التي أجراها الوفد مع المراكز العلمية الأميركية.

وأُسّست جامعة كوردستان في أربيل، لتأخذ دوراً فعالاً في تطوير العلوم الأكاديمية والبحوث العلمية في العراق والمنطقة لمواكبة التطور الحاصل في أوروبا والغرب عموما في مجال الجامعات والعلوم الحديثة.

وتعدُّ جامعة كوردستان التي أُسِّست عام 2006، أنموذجاً للجامعة الحديثة والعصرية على مستوى العراق وإقليم كوردستان، وتتميّز بكادرها المتخصص العالي الاحترافية وطلابها المتمكنون في اللغة الإنكليزية.

وأصبحت جامعة كوردستان عام 2018، أول جامعة في إقليم كوردستان يتم اعتمادها دولياً من جانب خدمة الاعتماد للكليات الدولية.

في سياقٍ متصل، وقّعت جامعة صلاح الدين بأربيل، مذكرة تفاهم مع ثلاث جامعات إيطالية مرموقة، لإمكانية تقدّم طلاب الماجستير والدكتوراه المقبولين حديثاً، لإحدى تلك الجامعات.

وقال سامان عبد الله مسؤول المكتب الإعلامي في جامعة صلاح الدين، إن رئيس جامعة صلاح الدين كامران يونس محمد أمين أجرى خلال الفترة بين 19- 21 يوليو تموز الجاري، زيارات لثلاث جامعات إيطالية، هي:

جامعة بافيا

جامعة بيومنتي

جامعة غاسترونوميل