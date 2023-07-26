مولدافيا تأمر 45 دبلوماسياً وموظفاً روسياً بالمغادرة

أربيل (كوردستان 24)- أمرت مولدافيا 45 دبلوماسياً روسياً وموظفاً في سفارة موسكو بمغادرة البلاد على خلفية "العديد من الأعمال غير الوديّة"، وفق ما أفاد مسؤولون الأربعاء، في ظل تفاقم التوتر بين البلدين.

دانت الحكومة المولدافية المؤيدة للاتحاد الأوروبي الحرب الروسية في أوكرانيا المجاورة وتحدّثت عن خطة روسية مفترضة لإطاحة الحكومة الحالية.

وأشار تحقيق نشرته المنصتان المولدافيتان "جورنال تي في" و"ذي إنسايدر" هذا الأسبوع إلى وجود 28 هوائياً على مقر السفارة الروسية في كيشيناو ومبنى مجاور يمكن استخدامها لأغراض التجسس.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية إيغور زاهاروف لفرانس برس إن "45 دبلوماسياً وموظفاً تقنياً سيتعيّن عليهم المغادرة قبل 15 آب أغسطس".

وأفاد وزير الخارجية نيكو بوبيسكو في مستهل اجتماع الحكومة أنه بعد القرار "سيكون هناك عدد أقل من الأشخاص الذين يحاولون زعزعة استقرار الوضع في بلدنا".

وأضافت الوزارة أن الطاقم الدبلوماسي الروسي المعني بالقرار سيشمل 10 مناصب دبلوماسية و15 منصباً إدارياً وتقنياً ومرتبطاً بالخدمات "بموجب مبدأ التكافؤ".

وتابعت "يأتي هذا القرار نتيجة التحركات العديدة غير الودية حيال جمهورية مولدافيا.. ومحاولات زعزعة استقرار الوضع الداخلي في بلدنا"، لافتة إلى أنه تم استدعاء السفير الروسي لدى كيشيناو الأربعاء.

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، طردت مولدافيا حتى الآن دبلوماسيين روسيَين، بحسب زاهاروف.

تقع الدولة التي تعد 2,6 مليون نسمة بين أوكرانيا ورومانيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: AFP