انتفاض قنبر: دور الولايات المتحدة تجاه العراق ضعيف

أربيل (كوردستان 24)- أوضح رئيس مؤسسة المستقبل في الولايات المتحدة، انتفاض قنبر، أن الديمقراطيون الأميركيون يلعبون دوراً ضعيفاً تجاه الشرق الأوسط بشكلٍ عام والعراق بشكلٍ خاص.

مؤكّداً أن هذا الأمر يدفع بالحكومة العراقية وبتشجيعٍ من القوى الأجنبية، للضغط على إقليم كوردستان وإلحاق الضرر به.

وقال قنبر في حديثٍ لـ كوردستان 24: "غيّرت الإدارة الديمراطية بطريقةٍ ما، نهجها تجاه الشرق الأوسط منذ زمن باراك أوباما وحتى عهد جو بايدن".

وأضاف: "هذه السياسة ضعيفة في الشرق الأوسط، خاصةً في العراق، مما يخلق فرصاً لقوى أخرى للهيمنة على البلاد، وإلحاق الضرر في النهاية بالشعب العراقي والشعب الكوردستاني".

وعن الموقف الأميركي تجاه إقليم كوردستان، أشار رئيس مؤسسة المستقبل إلى أن جو بايدن ورغم صداقتة مع الكورد، إلا أنه "يقول إنه يعاملهم وفقاً للخطوط العامة لسياسة بلاده الخارجية".

لافتاً في الوقت ذاته، إلى أن حزب الرئيس الأميركي "يبدو حالياً حزباً متطرفاً ولا يعامل الكورد بإيجابية، ولم يتمكّن حتى الآن من منع الحكومة العراقية بإصدار القوانين الجائرة ضد الكورد".

وفي ختام حديثه، أوضح قنبر أن واشنطن "تنظر بإيجابية بشأن الاتفاقية الأخيرة بين بغداد وأربيل، وتشجّع رئيس الوزراء العراقي على التوصّل لاتفاقٍ مع حكومة إقليم كوردستان".

معتبراً أن السوداني "ليس بتلك القوة المأمولة والمتوقعة، لأن القوات الموالية والمدعومة من إيران تُضعِف موقفه، ويضغطون عليه لإصدار عدة قرارات وقوانين ضد الإقليم".