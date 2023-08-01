نائبٌ عراقي: الأحزاب الشيعية تستخدم عدم إرسال رواتب الإقليم كصفقةٍ انتخابية

أربيل (كوردستان 24)- رغم المصادقة على قانون الموازنة الاتحادية منذ أكثر من شهر، إلا أنها لم تُنفّذ، يقول نائبٌ عراقي إن السبب يكمن وراء ذلك، في عدم إصدار وزارة المالية العراقية أي تعليمات بشأن إنفاقها.

وقال النائب العراقي ماجد شنكالي، إن جهوداً تُبذل للإسراع بإصدار إجراءات الإنفاق، وبالتالي إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة.

وأكّد شنكالي في حديثٍ لـ كوردستان 24، على ضرورة إرسال رواتب موظفي الإقليم بأسرع وقتٍ ممكن، مُشيراً إلى رغبة محمد شياع السوداني بحصول الإقليم على مستحقاته.

في غضون ذلك، لفت النائب العراقي إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بصفته جزء من تحالف إدارة الدولة، يطالب خلال الاجتماعات بضرورة تنفيذ قانون الموازنة وإرسال مستحقات الإقليم.

ويرى شنكالي أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تربطه علاقات قوية وإيجابية مع إقليم كوردستان، معتبراً أنه "لا معنى لهذه العلاقة طالما لم يُنفّذ قانون الموازنة حتى الآن".

في سياقٍ متصل، قال النائب العراقي إن انتخابات مجالس المحافظات لا تزال ستجرى في موعدها، وتحاول الأطراف السياسية استئناف مساوماتها، مؤكّداً أن ذلك سيكون على حساب الكورد وإقليم كوردستان ورواتب موظفيه.

ونوّه إلى أن الأحزاب الشيعية تحاول فرض نفسها على كل العراق، بما في ذلك الكورد والسُنّة، وقد استهدفوا الحزب الديمقراطي الكوردستاني داخل حكومة الإقليم.

وبخصوص مشروع قانون النفط والغاز، قال شنكالي: "يجب التصويت عليه داخل تحالف إدارة الدولة، ثم إرساله لمجلس الوزراء للمصادقة، والتصويت النهائي فيما بعد بمجلس النواب دون معوقات".