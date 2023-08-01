محامٍ كوردي يتقدّم بشكوى ضد تعديل قانون المحكمة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- تقدّم المحامي الكوردي، آزاد عبد الحميد دوسكي، بشكوى ضد رئاستي الجمهورية والبرلمان العراقي، بشأن تعديل قانون المحكمة الاتحادية لعام 2021.

وتعدُّ المحكمة الاتحادية العليا أعلى محكمة في البلاد، تختص في الفصل في النزاعات الدستورية، أُنشأت بالقانون رقم (30) لعام 2005 وفق المادة (93) من الدستور، تتكوّن من رئيس وثمانية أعضاء.

وبحسب شكوى دوسكي، فإن الدستور الجديد للبلاد، يلغي جميع القوانين السابقة الخاصة بالإدارة الانتقالية.

وحددت المحكمة الاتحادية العراقية العليا يوم 15 تشرين الثاني / نوفمبر للنظر في الشكوى، وتم إبلاغ كلاً من رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس النواب العراقي لحضور الجلسة.