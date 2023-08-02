وفد كوردستان يناقش مسوّدة قانون النفظ والغاز مع وزارة النفط الاتحادية ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- يجتمع اليوم الأربعاء في العاصمة بغداد، وفدٌ فني من وزارة الثروات والموارد الطبيعية بإقليم كوردستان مع مسؤولين بوزارة النفط العراقية، لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز.

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أكّد في مؤتمرٍ صحفي أمس الثلاثاء، أن جلسةً مهمة ستُعقد يوم الأربعاء، تجمع وفدي أربيل وبغداد بحضور قادة سياسيين.

يأتي ذلك، تزامناً مع وجود وفدٍ من إقليم كوردستان ببغداد منذ الـ 31 يوليو تموز الجاري، لمناقشة مستحقات الإقليم من الموازنة الاتحادية، كذلك قانون النفظ والغاز.

وقال السوداني إن مناقشات عديدة جرت في الماضي على مستوى وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في حكومة الإقليم.

مشدداً على أن المفاوضات بين الجانبين وصلت لمرحلةٍ تتطلّب حضور شخصياتٍ سياسية وقانونية، مؤكّداً على وجود آراء مختلفة حول الموضوع.

ولفت إلى أن المسألة بحاجةٍ إلى قرار سياسي، لإعداد مشروع القانون وعرضه على مجلس الوزراء في أسرع وقتٍ ممكن، ثم إقراره.