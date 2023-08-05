اقتصاد

صادرات العراق النفطية إلى أميركا تنخفض إلى 235 ألف برميل يومياً

معدّل صادرات العراق "بلغ 235 ألف برميل يومياً، بانخفاضٍ وصل لنحو 38 ألف برميل يومياً
author_image Kurdistan24 اربیل
عمال يسيرون في حقل نهران بن عمر شمال قرب البصرة (أسوشيتدبرس)
عمال يسيرون في حقل نهران بن عمر شمال قرب البصرة (أسوشيتدبرس)
العراق حقول النفط النفط نفط العراق

أربيل (كوردستان 24)- انخفضت صادرات العراق من النفط الخام إلى الولايات المتحدة الاسبوع الفائت، إلى 235 ألف برميل يومياً، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ووفق بيانٍ للإدارة، فإن متوسط استيراد الولايات المتحدة من النفط خلال الاسبوع الماضي "بلغ 5775 مليون برميل يومياً من ثماني دول، بزيادة 288 مليون برميل عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ حينها 5487 مليون برميل".

وأوضح البيان، أن معدّل صادرات العراق "بلغ 235 ألف برميل يومياً، بانخفاضٍ وصل لنحو 38 ألف برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 273 ألف برميل يومياً".

إلى ذلك، أشارت إدارة الطاقة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأميركا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا 3.691 مليون برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 760 مليون برميل يومياً".

"بينما بلغت الايرادات النفطية من السعودية 427 ألف برميل يومياً، ثم كولومبيا بمعدل 290 ألف برميل يومياً".

في حين بلغت كمية استيرادات الولايات المتحدة من النفط الخام من الإكوادور " 175 ألف برميل يومياً، ومن البرازيل 103 آلاف برميل يومياً، ومن نيجيريا 94 ألف برميل يومياً، فيما لم تستورد أية كمية من روسيا أو ليبيا".

 

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