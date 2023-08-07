بابكايي: إذا لم تلتزم بغداد بالاتفاقيات فإن لدى الإقليم خياراته الخاصة

أربيل (كوردستان 24)- أوضح عضو في الدورة الخامسة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان إقليم كوردستان، أن بغداد إذا لم تلتزم بالاتفاقيات، فإن الإقليم سيكون له خياراته الخاصة.

وقال ريبوار بابكايي تعليقاً على زيارة وفدٍ من الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى بغداد، إن هذه الزيارة "لا تهدف إلى مناقشة القضايا السياسية والتوصّل لاتفاقٍ سياسي".

معتبراً أن تلك "كانت مرحلة وانتهت، لأن الزيارة هذه المرة ستكون بهدف إيصال رسالة الإقليم السياسية إلى الأحزاب العراقية، خاصة الشيعة الذين يشكّلون الغالبية".

وتتضمن رسالة الإقليم، بحسب بابكايي، "إذا لم تلتزم الأحزاب والحكومة العراقية بالاتفاقات الموقعة بين بغداد وأربيل بشأن قانون الميزانية ومشروع قانون النفط والغاز، فسيكون لإقليم كوردستان خياراته الخاصة".

وأضاف في حديثٍ لـ كوردستان 24، أنه سيكون لخيارات إقليم كوردستان "تأثيرها الخاص على المعادلة السياسية في العراق".

مشيراً إلى وجود محاولاتٍ "لتقويض الموقف الدستوري لإقليم كوردستان".

إلى ذلك، أكّد بابكايي أن بعض الأحزاب السياسية العراقية "تعتقد أن مرونة حكومة كوردستان هي فرصة لتقويض موقف الإقليم".

مشدداً على أن "هذه المرونة لا تعني الاستسلام لإرادتهم السياسية"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إرادة الإقليم مصدرها الشعب الكوردستاني والمواقف الثابتة للرئيس بارزاني".

ووصل اليوم الاثنين، وفدٌ من المكتب السياسي للحزب الدیمقراطي الكوردستاني إلى بغداد لعقد سلسلة من الاجتماعات مع الأحزاب السياسية في ائتلاف إدارة الدولة ، ومناقشة عدة قضايا.