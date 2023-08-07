نيجيرفان بارزاني يؤكد التزام الاقليم بحماية حقوق الانسان والحريات

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الاثنين 7 آب أغسطس 2023، على التزام الإقليم بحماية الحريات وحقوق الإنسان.

وجاء ذلك خلال استقبال نيجيرفان بارزاني، للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولکر تورك والوفد المرافق له.

وذكر بيان للموقع رئاسة الاقليم؛ انه جرى خلال الاجتماع تسليط الضوء على سبب زيارة المفوض السامي والتي هي أول زيارة له الى العراق واقليم كوردستان، والتباحث حول وضع حقوق الإنسان والحريات وبيئة عمل و نشاط منظمات المجتمع المدني وحرية الصحافة والتعبير والعمل الإعلامي في العراق واقليم كوردستان و الفرص والمشاكل.

وفي هذا الصدد وبعد التحدث عن اسباب زيارته برنامجه، عرض عدة ملاحظات حول أوضاع حقوق الإنسان ومسألة الحريات وعمل منظمات المجتمع المدني في العراق و اقليم كوردستان.

ومن جانبه، والى جانب التعبير عن اهمية زيارة المفوض السامي، اكد نيجيرفان بارزاني على التزام اقليم كوردستان بحماية و تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات وحرية التعبير والمساواة والعدل.

وحول هذه المسألة طالب بارزاني ان تعمل وكالات الأمم المتحدة كشريك وتقدم المساعدة والعون الى الجهات المعنية في العراق واقليم كوردستان لاسيما ان العراق واقليم كوردستان يمران بمرحلة انتقالية وهما بحاجة الى الدعم والمساعدة لتطوير هذا المجال، وفقا للبيان.