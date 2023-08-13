ألمانيا تعتزم تسليم أوكرانيا طائرات مسيّرة مع نهاية 2023

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تسلّم شركة "راينميتال" الألمانية منظومة طائرات مسيرة من طراز "لونا" الجيل الجديد لأوكرانيا بحلول نهاية عام 2023 الجاري.

وذكرت وسائل إعلامٍ ألمانية، أن حزمة الطائرات المسيّرة تتكوّن من محطة تحكّم أرضية تضمُّ عدة طائرات مسيرة وجهاز إطلاق وشاحنات عسكرية، بحسب رويترز.

وأوكرانيا بحاجةٍ لتعزيز ترسانتها من الأسلحة، سواء الطائرات المسيرة أو الذخائر أو الدبابات، في محاولةٍ منها لصدّ هجمات الجيش الروسي.

وتحتل ألمانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة كثاني أكبر المانحين للمساعدات إلى أوكرانيا، مع احتساب المساهمة المقدمة عبر الاتحاد الأوروبي.

وبعد 6 أشهر فقط على بدء الحرب في الـ 24 فبراير شباط 2022، حصل الجيش الأوكراني على مساعدةٍ عسكرية من ألمانيا، تجاوزت 2 مليار يورو.

وبعد نحو عامٍ من الحرب، أقرّت الحكومة الألمانية على إرسال دعم عسكري إضافي قيمته 12 مليار يورو لأوكرانيا.

وذلك بعد أن وافقت لجنة الميزانية في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، على دعمٍ مالي غير مدرج في الميزانية، بطلبٍ من وزارتي الدفاع والخارجية.

ويشمل التمويل الإضافي 3.2 مليار يورو ستُصرف في 2023، وتسهيلات ائتمانية حجمها 8.8 مليار يورو بين عامي 2024 و2032.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في وقتٍ سابق إن برلين قدمت أكثر من 14.2 مليار يورو لدعم أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية.

وسيوزّع جزء من المبلغ على تزويد كييف إمدادات عسكرية، وإعادة ملء مخازن الجيش الألماني بالأسلحة والذخيرة، بعدما أفرغ قسماً كبيراً من هذا المخزون خلال العام الماضي لمدّ كييف بالأسلحة والذخيرة.

وبذلك، يقفز حجم المساعدات الألمانية لأوكرانيا من 3 مليارات، تمّ التعهّد بها حتى الآن، إلى نحو 15 مليار يورو، بما في ذلك المبالغ التي ستُستَخدم لإعادة ملء مخازن الجيش الألماني.