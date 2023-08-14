بيشوا هوراماني يرد على ريان الكلداني: هذه العقلية الشوفينية لا تنتمي إلى هذا العالم

أربيل (كوردستان 24)- رد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، اليوم الاثنين، على رئيس حركة بابليون المدعو ريان الكلداني، مشيراً إلى أن عقليته الشوفينية لا تنتمي إلى هذا العالم.

وكتب بيشوا هوراماني على حسابه في منصة "X" تويتر سابقاً، رداً على رئيس حركة بابليون ريان الكلداني، قائلاً: "إن أمثال هذه العقلية الشوفينية لا تنتمي إلى هذا العالم، وحقوق أمة كاملة لن تُمحى بك وبأمثالك".

وأضاف: "أنت وجه منبوذ بين المواطنين العراقيين"، مشدداً على أن "كل من يؤمن بحقوق الشعوب والمساواة والحرية لا يستمع إليك ولأمثالك عندما تتحدث".

يأتي رد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان على ريان الكلداني، بعد أن أطلق الأخير عدة تغريدات تجاوز فيها على حقوق إقليم كوردستان، كما أعرب عن معارضته الصريحة لإرسال الحكومة الاتحادية الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان.

وفي الفترة الماضية، أعربت أطراف وشخصيات دينية وثقافية مسيحية في العراق عن معارضتها لسلوك ريان الكلداني، وأكدت أنه لا يمثل بأي شكل المكون المسيحي في البلاد.