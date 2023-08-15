رئاسة إقليم كوردستان تقيم حفل وداع للقنصل الامريكي وتثمن دعم الولايات المتحدة للإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أقامت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء 15 آب 2023، مراسم وداع للقنصل الأمريكي في أربيل، إيرفن هيكس جونيور بمناسبة انتهاء مهام منصبه.

وخلال المراسم التي حضرها نائب رئيس الإقليم، مصطفى سيد قادر، وعدد من مسؤولي إقليم كوردستان والدبلوماسيين وممثلي الدول في الإقليم، ألقى رئيس ديوان رئاسة الإقليم، فوزي حريري، كلمة سلّط فيها الضوء على دور وجهود القنصل الأمريكي خلال فترة عمله.

وأضاف أن القنصل "عمل بشكل جاد من أجل تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان كصديق مخلص لشعب كوردستان"، مبيناً أن "جهوده ومساعيه هي محل تقدير رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئاسة الإقليم عموماً".

كما أكد شكر وتقدير رئاسة إقليم كوردستان لدعم ومساعدات الولايات المتحدة المقدمة للإقليم، لافتاً إلى الدور الفعال والإيجابي للقنصل العام، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.

من جانبه، عبّر إيرفن هيكس جونيور، عن شكره وتقديره للدعم الذي قدمه له نيجيرفان بارزاني ورئاسة الإقليم، فضلاً عن تنظيم هذه المراسم، مبيناً أنه سيبقى دائماً صديقاً مخلصاً للإقليم، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية وحدة الصف والكلمة بين الأطراف السياسية في إقليم كوردستان.