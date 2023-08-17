اسعار النفط تتذبذب بسبب اقتصاد الصين والفائدة الأمريكية

أربيل (كوردستان 24)- تذبذبت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد أن تراجعت على مدى الجلسات الثلاث الماضية، في ظل مخاوف من تباطؤ النمو في الصين واحتمال استمرار الولايات المتحدة ستؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى إضعاف الطلب على الوقود في أكبر اقتصادين في العالم.

وبحلول الساعة 04:05 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات أو 0.05 بالمئة إلى 83.49 دولارا للبرميل واستقر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) عند 79.33 دولارًا.

وسيراقب التجار عن كثب البيانات الاقتصادية الصينية وتحركات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وقد أدى عدم سداد مدفوعات المنتجات الاستثمارية من قبل شركة ثقة صينية رائدة، وانخفاض أسعار المساكن إلى زيادة المخاوف من أن أزمة قطاع العقارات المتفاقمة في الصين تخنق ما تبقى من زخم ضئيل للاقتصاد.

وخفض البنك المركزي الصيني بشكل غير متوقع أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في ثلاثة أشهر هذا الأسبوع ، لكن المحللين قلقون من أنه قد لا يكون كافيا لوقف دوامة الانحدار الاقتصادي.

كما أن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يوليو / تموز الذي صدر يوم أمس الأربعاء يلقي بثقله على أسعار النفط ، حيث أظهروا أن مسؤولي البنك المركزي لم يعطوا مؤشرات قوية حول وقف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا ، حيث استمروا في إعطاء الأولوية للمعركة ضد التضخم.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.

وقال إدوارد مويا ، المحلل في أواندا ، "أسعار النفط الخام ستواجه صعوبات هنا حيث لدينا ميول هبوطية في أكبر اقتصادين في العالم".