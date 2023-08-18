لارتكابها انتهاكات في عفرين.. أمريكا تفرض عقوبات على فصيلين سوريين مواليين لتركيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس، إدراج فصيلين سوريين مواليين لتركيا و3 من قادتهما في لائحة العقوبات، لارتباطهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة عفرين، بشمال غرب سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة فرض عقوبات على الجماعتين المسلحتين (لواء سليمان شاه) و(فرقة حمزة) المتمركزتين في سوريا لمسؤوليتهما عن (انتهاكات جسيمة) لحقوق الإنسان ضد السكان في شمال سوريا".

وأضاف البيان، أن "لواء سليمان شاه وهو عنصر بارز في المعارضة المسلحة للحكومة السورية ويعمل في منطقة عفرين، يعرض سكان هذه المنطقة للاختطاف والابتزاز ويستهدف السكان الكورد إلى أن يضطروا إلى هجر منازلهم أو دفع فدية كبيرة مقابل إعادة ممتلكاتهم أو أفراد عائلاتهم".

وأشار إلى أن "فرقة حمزة وهي جماعة معارضة مسلحة أخرى تعمل في شمال سوريا متورطة في عمليات اختطاف وسرقة ممتلكات وتعذيب".

وأكد البيان، أن "الجماعات المسلحة التي تسيطر على منطقة عفرين إلى حد كبير يستخدم الكثير منها العنف للسيطرة على حركة البضائع والأشخاص في أراضيهم مما فاقم من المعاناة التي سببتها سنوات من الحرب الأهلية في شمال سوريا وأعاقت تعافي المنطقة من خلال الانخراط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الفئات الضعيفة من السكان".

وأفاد البيان أن العقوبات تشمل قائد (لواء سليمان شاه) محمد حسين الجاسم الملقب بـ (أبو عمشة)، وكذلك (وليد الجاسم)، وهو الأخ الأصغر لقائد اللواء الذي يشغل أيضاً دوراً قيادياً في الجماعة، إضافة إلى قائد جماعة (فرقة حمزة) الذي يدعى (سيف أبو بكر).

وقال إن وزارة الخزانة الأمريكية "تحظر جميع ممتلكات ومصالح هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، وضرورة إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها" كما تحظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص الذين تشملهم العقوبات.