سیاسة

وزير الخارجية الأمريكية يبحث هاتفيا مع نظيره السعودي ملفات إقليمية ودولية

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط وزارة الخارجية امريكا السعودية

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن تواصل هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية، بما فيها الحرب في أوكرانيا والنزاع في كل من السودان واليمن.

وأفادت الخارجية الأميركية -في بيان- أن بلينكن شكر السعودية على جمع أكثر من 40 دولة في مدينة جدة لمناقشة مبادئ السلام العادل والدائم في أوكرانيا.

وذكر البيان أن الوزيرين قررا مواصلة العمل معا لإنهاء "الصراع المدمر" في السودان، وبمضاعفة جهود تأمين سلام دائم في اليمن من خلال عملية سلام يمنية يمنية بوساطة الأمم المتحدة.

واستضافت مدينة جدة السعودية اجتماعا دوليا بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، وشارك فيه ممثلون عن أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، كما استضافت المدينة جولات محادثات بشأن الأزمة في السودان، وشارك فيها طرفا الصراع.

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