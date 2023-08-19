لأول مرة.. نجاح عملية زرع كليتي خنزير في جسم إنسان

أربيل (كوردستان24)- منذ أكثر من قرن والعلماء يحاولون زرع كلى الحيوانات في البشر؛ إلّا ان جميع المحاولات في جعل تلك الأعضاء تعمل قد فشلت. والآن، يدّعي باحثون في جامعة ألاباما ببرمينغهام أنهم أخذوا كليتي خنزير معدل وراثيا وزرعوهما بنجاح في مريض ميت دماغيا بإذن من عائلته.

ولقد جرب العلماء هذا من قبل مع بعض النجاح. لكن ما يميز العمل الحالي هو أن كلى الخنازير سرعان ما تفرز البول وتطهر جسم المريض من الكرياتينين. والكرياتينين هو جزء مفكك من نفايات تنتجها بشكل أساسي خلايا عضلاتنا ولا يمكن إزالته من أجسامنا إلا عن طريق الكلى من خلال البول؛ لذلك فهذه مقاييس حاسمة لوظيفة الكلى المطلوبة لاستمرار الحياة. ولم ينجح أحد في توفير قياسات موثوقة لكليهما من قبل. وعندما تُزرع أعضاء أحد الأنواع في نوع آخر، يُعرف ذلك باسم زرع الأعضاء الخارجية.

وتاريخياً، فشلت هذه العمليات في الغالب، لأن جهاز المناعة البشري يهاجم الأنسجة الغريبة، حتى باستخدام الأدوية المثبطة للمناعة. لكن إذا تم تعديل هذا العضو الحيواني وراثيًا لخداع جهاز المناعة البشري لقبوله، فيمكن للعلماء نظريًا منع الرفض. وهذا الدليل على المبدأ تم تنفيذه الآن بالمستشفى بنجاح مذهل. ووفقًا للدكتور توبي كوتس العالم السريري بجامعة أديلايد الذي لم يكن مشاركًا في الحالة الحالية، فإن عملية زرع الأعضاء الجديدة نجحت باستخدام تقدم رئيسي في التعديل الوراثي، مضيفا "ان إزالة أربعة جينات للخنازير وإدخال ستة جينات بشرية ساعدا في منع التخثر وإضفاء الطابع الإنساني على كلية الخنازير"، وذلك حسبما نقل موقع ساينس إليرت العلمي عن مجلة JAMA Surgery العلمية الطبية.

وكانت كلى الخنازير الشبيهة بكلى الإنسان تعمل لمدة أسبوع في جسم المريض، لكن يحتاج الباحثون الآن إلى اختبار ما إذا كانت هذه الكليتين بمثابة جسور مؤقتة أو علاجات مقصودة لأولئك المصابين بأمراض الكلى في المرحلة النهائية؛ بمعنى أن أيا من السيناريوهين سيكونان موضع ترحيب كبير.

واليوم، في الولايات المتحدة، يموت ما يقرب من 40 في المائة من المرضى الذين ينتظرون عملية زرع الكلى في غضون خمس سنوات من إدراجهم في القائمة. وكل عام، يتلقى 25000 شخص فقط عملية زرع كلى، ومع ذلك؛ فإن الأمة هي موطن لأكثر من 800000 مريض يعانون من مرض الكلى في مراحله الأخيرة. ولسوء الحظ، لا تكفي عملية زرع أجنبي ناجحة واحدة لإعلان أن هذا الحل آمن أو فعال.

وقبل بضع سنوات، عندما نقل بعض العلماء نفسهم كليتين من خنزير مع 10 تعديلات جينية إلى مريض آخر ميت دماغًا، لم تسر الأمور على ما يرام. فلم يرفض جسم المريض الأعضاء، لكن الكلى لم تنضح بما يكفي من الكرياتينين لتقليل المستويات في دم المريض أو الكشف عنه في البول. وأيضًا، لا يزال بعض العلماء متشككين في أن عمليات زرع الأعضاء في المرضى الذين ماتوا دماغًيا ستترجم إلى مرضى أحياء. إلّا ان تمديد هذه التجارب لتشمل المجموعة الأخيرة لا يزال مثيرًا للجدل إلى حد كبير؛ فإذا بدأ العلماء في القيام بذلك، فسيكون زرع الكلى هو الرهان الأكثر أمانًا؛ حيث يمكن إزالة هذه الأعضاء من الجسم دون التسبب في الوفاة في حال بدأ الرفض المناعي.

ويجادل المدافعون عن أبحاث زرع الأعضاء أنه يجب علينا أن نتعامل بحذر. ولكن هذه خطوات قد تكون منقذة للحياة تستحق أن تتخذ.

وفي هذا الاطار، يقول كوتس "على الرغم من أن هذه الدراسة تجريبية وفي المرحلة المبكرة لكنها توفر الأمل لأكثر من 15000 أسترالي يخضعون لغسيل الكلى والذين يمكن أن يستفيدوا من زراعتها. وربما تساعد في التغلب على النقص بكلى المتبرعين من البشر".