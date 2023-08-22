روسيا تعلن إسقاط 4 طائرات مسيّرة أوكرانيّة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت روسيا عن إسقاط أربع طائرات مسيّرة أوكرانية في ساعةٍ مبكّرة من صباح اليوم الثلاثاء فوق منطقة بريانسك الروسية والمتاخمة لأوكرانيا.

في وقتٍ أكدت وزارة الدفاع الروسية عدم وقوع إصابات في أحدث هجوم.

وأسقط الجيش الروسي إحدى تلك الطائرات فوق مدينة كراسنوغورسك الواقعة خارج العاصمة والتي تستضيف حكومة منطقة موسكو، وفق رويترز.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور من الموقع نشره المنفذ الإعلامي الروسي (بازا)، نوافذ محطمة في مبنى سكني شاهق وحطاماً على رصيف وسيارة ثُقبت الفتحة الزجاجية بسقفها.

من جانبها، ذكرت وكالة تاس للأنباء أن المجال الجوي فوق العاصمة الروسية أُغلِق لفترة وجيزة وعلقت ثلاثة مطارات كبرى في موسكو رحلاتها.

ولا تعلن كييف بشكلٍ مباشر المسؤولية عن هجمات الطائرات المسيرة على الأراضي الروسية التي زادت في الآونة الأخيرة.

وأعلنت روسيا الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير شباط 2022، أسماها بوتين “عملية عسكرية خاصة” ضد ما يصفها بتهديدات لأمن روسيا.

بينما تقول أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون إن تلك الحرب "غزو توسعية إمبريالية".

وقٌتل عشرات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين في مدن دمرتها القوات الروسية، في حين قُتل عشرات الآلاف من الجنود على الجانبين.