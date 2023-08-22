الولايات المتحدة تطالب السعودية بتحقيق "معمق" بعد اتهامات للرياض بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين

أربيل (كوردستان 24)- طالبت الولايات المتحدة الاثنين السلطات السعودية بإجراء تحقيق معمق وشفاف، بعد تقرير تتهم فيه منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية حرس الحدود السعوديين بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية "أبلغنا الحكومة السعودية قلقنا حيال هذه الاتهامات"، وأعلن متحدث باسم الأمم المتحدة الإثنين، أن التقرير يثير "قلقا كبيرا"، لكنه تدارك أنه من الصعب "تأكيد" هذه الاتهامات. وكان مصدر حكومي سعودي وصف الاتهامات بأنها "لا أساس لها".

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية "أبلغنا الحكومة السعودية قلقنا حيال هذه الاتهامات".

وأضاف: "نطالب السلطات السعودية بإجراء تحقيق معمق وشفاف، وبأن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وأكدت الوزارة أن حرس الحدود البرية المتورطين بحسب التقرير، لم يتلقوا أي تمويل أو تدريب من الحكومة الأمريكية.

والولايات المتحدة شريك أمني للسعودية، لكنها تنتقد باستمرار سجل المملكة الحقوقي.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها إن حرس الحدود السعوديين أطلقوا "النيران مثل المطر" على مهاجرين إثيوبيين أثناء محاولتهم العبور من اليمن، ما أسفر عن مقتل مئات منهم العام الماضي.

وكان مصدر حكومي سعودي وصف الاتهامات بأنها "لا أساس لها".