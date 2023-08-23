حكومة كوردستان تجدد دعمها للشركات النفطية العاملة في الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- عقدت حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء 23 آب 2023، اجتماعاً مع الشركات النفطية المتعاقدة معها، حيث أكدت دعمها لتلك الشركات، كما ناقشت معها مسودة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي.

وانعقد الاجتماع في مقر رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، مع جميع الشركات النفطية المتعاقدة مع حكومة الإقليم، وبحضور رئيس ديوان مجلس الوزراء، د. أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء، آمانج رحيم، ووزير الثروات الطبيعة بالوكالة، كمال محمد، ووزير العدل، فرست أحمد، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة الإقليم، عبدالحكيم خسرو.

وجدد أوميد صباح خلال الاجتماع، التأكيد على دعم حكومة إقليم كوردستان للشركات النفطية، وسلّط الضوء على آخر زيارات ومحادثات وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، وخطوات تنفيذ قانون الموازنة والكُلَف الإنتاجية للشركات النفطية وتوجهات حكومة إقليم كوردستان حيال هذه القضايا، بالإضافة إلى إرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان وموقف بغداد من ذلك.

كما ثمّن أوميد صباح، عمل وأنشطة الشركات العاملة في مجال النفط باعتبارها "شريكاً حقيقياً لحكومة الإقليم"، مشدداً على الدفاع عن حقوق وعقود حكومة الإقليم.

واتفق الجانبان على مواصلة المباحثات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بهدف معالجة الخلافات في إطار الدستور وقانون الموازنة.

الاجتماع تطرق أيضاً إلى مسودة قانون النفط والغاز حيث تم تسليط الضوء على موقف حكومة الإقليم والحكومة العراقية من تشريع القانون، كما أبدت الشركات النفطية آراءها وملاحظاتها من مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي.