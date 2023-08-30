وفد برلماني كندي يزور مؤسسة كوردستان24

أربيل (كوردستان 24)- زار وفد برلماني كندي اليوم الأربعاء مؤسسة كوردستان24 للأبحاث والإعلام، وقال رئيس الوفد ورئيس جمعية الصداقة الكوردية في البرلمان الكندي توم كيميج، إن إقليم كوردستان مثل مختلف مناطق كندا ينعم بالأمن والاستقرار.

وشدد على أن "وحدة الصف بين الأحزاب الكوردستانية مهمة جداً للشعب، ولمستقبل الإقليم، ومؤسساته الديمقراطية"، مشيراً إلى "أننا سبنذل كل ما في وسعنا لعودة النازحين الإيزيديين إلى مناطق سُكناهم الأصلية".

كما أعرب رئيس الوفد عن "سعادته لأنه ترأس وفداً برلمانياً كندياً، وبالنيابة عن كافة الأحزاب السياسية، زار إقليم كوردستان".

وكان يبلغ عدد القوات الكندية في العراق وإقليم كوردستان 400 جنديٍ ومدربْ، ولكن بسبب انتشار فيروس كورونا، وإيقاف وحدات التدريب، سحبت كندا معظم قواتها، ولم يتبق منها سوى 100 جندي ضمن مهام التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

وبحسب تقارير صحفية لوسائل إعلام عالمية، بعد أن قرر الناتو زيادة عدد جنوده في العراق، فإنه مارس ضغوطاً على كندا لإعادة 200 جندي من قواتها إلى العراق في إطار مهام قوات الناتو.