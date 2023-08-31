الأمم المتحدة تعلن مقتل 9500 مدنياً في أوكرانيا جراء الحرب

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، مقتل 9 آلاف و500 مدنياً في أوكرانيا جراء الحرب الدائرة منذ 2022.

جاء ذلك في منشور لمكتب الأمم المتحدة في جنيف في منصة "إكس" عن حالات الوفيات والإصابات والنزوح المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير شباط 2022.

وأكدت الأمم المتحدة أن تكلفة الحرب باهظة، مشيرة إلى مقتل 9 آلاف و500 مدنياً وإصابة أكثر من 17 ألف في أوكرانيا جراء الحرب بين البلدين.

وقالت "إن الأرقام الحقيقية أعلى بالتأكيد، فقد فرّ أكثر من 6 ملايين أوكراني إلى الدول المجاورة، بجانب نزوح أكثر من 5 ملايين شخص داخلياً".

ومنذ 24 فبراير شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية على موسكو.

المصدر: الأناضول