المفوضية تحدّد موعد الإعلان عن صحة وثائق المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الجمعة، موعد الإعلان عن صحة وثائق المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات، فيما أشارت إلى أن عدد المرشحين بلغ أكثر من 6 آلاف مرشح.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات أحمد العبيدي قوله، إنه "بعد المصادقة على قوائم المرشحين ستبدأ عملية إجراء القرعة للأفراد، وكذلك الأحزاب والتحالفات السياسية".

وأشار إلى أن "هناك إجراءات فنية ولوجستية منها إنهاء العمل بمراكز التدقيق النهائي والتي ستكون منتشرة في 15 محافظة، بالإضافة إلى المخازن لخزن المواد اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية في كل مُحافظة".

ولفت إلى أن "فترة تسجيل الأحزاب والتحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة بالانتخابات، انتهت بتسليم قوائم المرشحين، وبالتالي فإن الأسماء التي تقدمت عبر الأحزاب والتحالفات تُعتبر نهائية ولايُمكن لأي شخص بعد ذلك الدخول في المعترك الانتخابي".

وأوضح أن "المفوضية في طور مخاطبة الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية والمساءلة والعدالة وصحة صدور الوثائق الدراسية"، مؤكداً أنه "خلال 15 يوماً المقبلة سترد الإجابة ويتم منح الحزب أو التحالف أو المرشح مدة 3 أيام للطعن أو استبدال المرشح في حال كانت هناك شائبة".

وأردف أن "عدد المرشحين بلغ أكثر من 6 آلاف مُرشح"، مبيناً بأن "بعض الأسماء تم استبعادها بسبب عدم استكمال الوثائق الدراسية أو بسبب صغر عمر المرشح للترشيح".

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 18 كانون الأول ديسمبر في 15 محافظة باستثناء إقليم كوردستان، ويحق لحوالي 15 مليون عراقي التصويت في هذه الانتخابات.

وعرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، وهي تلك التي عقدت العام 2005.