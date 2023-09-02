سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يدعو السوداني إلى التدخل الفوري للسيطرة على الوضع في كركوك

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
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أربيل (كوردستان 24)- طالب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى التدخل للسيطرة على الوضع غير المقبول في كركوك.

وقال مسرور بارزاني في بيان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، "نعرب بأشد العبارات عن إدانتنا لأعمال الشغب التي تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي في مدينة كركوك".

وأضاف: "كما ندين بشدة الهجمات التي نفذها الشوفينيون والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الكورد".

وفيما يلي نص البيان:

نعرب بأشد العبارات عن إدانتنا لأعمال الشغب التي تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي في مدينة كركوك، كما ندين بشدة الهجمات التي نفذها الشوفينيون والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الكورد.

ندعو السيد رئيس الوزراء الاتحادي إلى التدخل الفوري للسيطرة على هذا الوضع غير المقبول، وحماية حياة المواطنين والمتظاهرين، ونؤكد على أهمية عدم السماح للأشخاص غير المسؤولين بتصعيد الوضع وتأزيمه وتعقيده أكثر مما هو عليه الآن.

وفي الوقت نفسه، نهيب بالمواطنين الكورد المضطهدين في كركوك ممارسة ضبط النفس والابتعاد عن العنف، كما نحث المواطنين العرب الأصليين والتركمان في كركوك على عدم السماح للغرباء بزعزعة استقرار المدينة وتعكير صفو التعايش بين مختلف المكونات.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

2023/9/2

 

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