الجالية الكوردية في لندن تنظم احتجاجا تنديدا باستشهاد عدد من الكورد في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- نظمت الجالية الكوردية في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية، تنديدا بمقتل عدد من الكورد بيد القوات الأمنية في كركوك، واعتقال مجموعة من الشباب.

وندد المحتجون باستشهاد واعتقال عدد من الشباب الكورد في كركوك، كما طالبوا بتطبيق مواد الدستور العراقي المتعلقة بالكورد، وخاصة المادة 140، وتحويل المستحقات المالية إلى إقليم كردستان وتنفيذ الاتفاق الأخير بين رئيسي الوزراء مسرور بارزاني ومحمد شياع السوداني.

وعبر المحتجون عن تعاطفهم مع أهالي كركوك المضطهدين وأعمال العنف التي ارتكبت ضدهم في الأيام الأخيرة

كما أرسلت الجالية الكوردية في لندن، مذكرة احتجاجية الى السفارة العراقية في لندن، وذلك بعد الممارسات التي تم انتهاجها ض الكورد في كركوك، خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت مظاهرات قد انطلقت يوم امس الاثنين في كركوك، للتنديد باستشهاد أربعة مواطنين كورد على يد القوات الأمنية العراقية، يوم السبت الماضي 2 أيلول سبتمبر 2023، فضلاً عن إدانة اعتقال أكثر من 40 شاباً كوردياً بتهمة مشاركتهم بالتظاهرة الماضية.

وطالب المتظاهرون بتطبيع الأوضاع في المدينة وإنهاء العسكرة فيها، حيث انتشرت وحدات كبيرة من القوات العراقية وبحوزتها أسلحة ومعدات ثقيلة بداخل الأحياء الكوردية في كركوك منذ عدة أيام.

وأقدم العشرات من المتظاهرين المؤيدين لجهات سياسية عربية وتركمانية في محافظة كركوك منذ أيام، على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين المحافظة ومدينة أربيل احتجاجاً على عزم الحزب الديمقراطي الكوردستاني العودة إلى فتح مقاره في كركوك وفقاً للاتفاق السياسي المُبرم مع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى والأطراف السياسية التي شكلت الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

ومساء السبت الماضي شهدت كركوك احتجاجات كبيرة حيث نزل العشرات من المتظاهرين الكورد في المناطق التي تسكنها الأغلبية من أبناء المكون مطالبين بإعادة فتح الطريق وإنهاء الاعتصامات أمام ذلك المقر إلا أنها جوبهت بإطلاق نار مما أسفر عن سقوط أربعة شهداء وإصابة 15 آخرين.

وندد الرئيس مسعود بارزاني بأحداث العنف التي رافقت التظاهرات في المناطق ذات الأغلبية الكوردية في كركوك وسقوط شهداء وجرحى على خلفية ذلك، مشدداً على أن "كركوك يجب أن تكون مثالاً للتعايش بين مكوناته لكن هذه التصرفات اللاقانونية هي محاولة لنشر الفتنة وتقويض التعايش".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد حذر من أنشطة غير قانونية في محافظة كركوك المتوترة منذ أسبوع.

من جهته دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عرب كركوك من السكان الأصليين وكذلك التركمان إلى إبعاد الغرباء عن المحافظة للحفاظ على السلم المجتمعي.