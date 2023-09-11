الخارجية الاتحادية: وزير الدولة الإماراتي سيزور بغداد غدا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الاثنين، أن وزير الدولة الإماراتي سيزور العاصمة بغداد يوم غدٍ.

وقال الصحاف في بيان، إن "وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، سيزور بغداد غد الثلاثاء، في زيارة رسميَّة".

وأضاف، أن "الوزير سيلتقي خلال الزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين".

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي في وقت سابق، مذكرة تفاهم مع الشركة العامة للموانئ في العراق بهدف تطوير علاقات التعاون والشراكة في مجال النقل بشكل عام والنقل البحري بشكل خاص، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي يتبناها الطرفان في أعمالهم.

وتعد موانئ أبو ظبي هي المحرك العالمي الرائد للتجارة والخدمات اللوجستية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الإثنين، أن مذكرة التفاهم تمتد لمدة 12 شهرًا قابلة للتجديد بشكل تلقائي لمدة مماثلة.

وتتضمن الاتفاقية تطوير البنى التحتية مثل شبكات الطرق والسكك الحديدية بهدف ربط ميناء الفاو العراقي بالأسواق المجاورة في الأردن وتركيا، وتمويل جميع دراسات الجدوى المتعلقة بالمذكرة.