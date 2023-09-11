كريستيان بيسري: هناك تقدمٌ وازدهار في كوردستان وأتطلع لزيارة المعالم الأثرية في الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أكدت المذيعة والإعلامية اللبنانية الشهيرة كريستيان بيسري، اليوم الاثنين، أن هناك تقدماً وازدهاراً في إقليم كوردستان، مشيرة إلى أنها تتطلع لزيارة المعالم الأثرية في الإقليم.

وقالت كريستيان بيسري، في مقابلة مع كوردستان24، خلال مؤتمر المال والاستثمار والمرأة المنعقد في أربيل، "باعتباري مواطنة عربية فإنني باستمرار أبدي الاهتمام بالقضايا العربية"، مؤكدة أن "القضية الكوردية هي جزء لا يتجزأ من هذه القضايا".

وأشارت إلى أن "هناك تقدماً وازدهاراً في إقليم كوردستان، ونحن في قناتنا نولي اهتماماً كبيراً بالإقليم، ولا سيّما الأحداث السياسية الأخيرة التي جرت في مدينة كركوك".

وتابعت: "الإعلام يُعزِّز دور المرأة على كل الأصعدة ولا سيّما في مجال الاستثمار، فالإعلام يعزز ثقافة المرأة ووعيها ويُحفِّذها، وبالتالي سنكون أمام مرأة مثقفة وواعية، وهذا يجعلها تتابع وتسعى لتحقيق طموحها ومنها الاستثمار".

ولفتت إلى أن "الإعلام يلعب دوراً أساسياً ومحورياً إما بانعاش الاستثمار أو بقتله، لأن الإعلام هو الذي يُظهر الصورة للناس في الخارج، وبالتالي إذا أظهر الإعلام صورة إيجابية عن البلد، هذا سيُشجع المستثمرين والسياح في الخارج للقدوم للبلد".

وأردفت: "من الضروري أن لا يتم الخلط اليوم بين الإعلام الحقيقي، والإعلام المؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي"، موضحة "أنهما طريقان مختلفان، فالطريق الإعلامي هو الأصعب ولكنه الأبقى، ولا يجب الانبهار بالمحتوى غير اللائق، والإعلامي الناجح ليس بالضرورة أن يكون مؤثراً على مواقع التواصل الاجتماعي".