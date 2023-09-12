بعد أكثر من 30 عاماً على إغلاقها.. النمسا تعيد فتح سفارتها في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- افتتح وزير الخارجية النمساوي سفارة بلاده في بغداد، اليوم الثلاثاء 12 أيلول سبتمبر 2023، بعد أكثر من 30 عاماً من إغلاقها، في مؤشر إلى عودة "الاستقرار" في العراق الذي تعتزم فيينا توطيد علاقاتها الاقتصادية معه.

وقال الوزير ألكسندر شالنبرغ خلال حفل افتتاح السفارة التي اتخذت من فندق بابل روتانا، الواقع في وسط العاصمة، مقراً لها، "نحن عدنا بالفعل ومستعدون للعمل".

وأغلقت فيينا سفارتها في بغداد في العام 1991 على أثر حرب الخليج (1990-1991). ومذّاك، تقوم سفارة النمسا في عمان في الأردن المجاور، بمهام السفارة في بغداد، كما نقلت فرانس برس عن الخارجية النمساوية، مشيرةُ إلى أن العلاقات الدبلوماسية مع العراق "لم تقطع أبداً".

وبعد أكثر من أربعة عقود من النزاعات الدامية، يعيش العراق استقراراً نسبياً، على الرغم من عدم الاستقرار السياسي وتفشي الفساد.

كما يندّد العديد من العراقيين بنفوذ الجارة إيران، التي ينعكس وجودها في البلاد عبر فصائل مسلحة وأحزاب سياسية موالية لها، تدعم الحكومة الحالية وتملك الأغلبية في البرلمان.

واعتبر الوزير النمساوي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين أن العراق "بلد محوري" في المنطقة. وأضاف أنه "يلعب دوراً هاماً جداً في استقرار وأمن كل المنطقة".

ويرافق شالنبرغ مدراء عشر شركات "جاهزة للاستثمار" في البلاد، وفق الوزير، لا سيما في قطاعات الطاقة والصحة والاتصالات وكذلك في مجال البنية التحتية والنقل، وهي قطاعات تعاني في العراق، خصوصاً الطرقات المتهالكة وشبكة الكهرباء المتردية.

وبلغت قيمة الصادرات النمساوية إلى العراق في العام 2022، 94,5 مليون يورو، بارتفاع نسبته 25 بالمئة خلال عام واحد، بحسب غرفة الاقتصاد الفدرالية النمساوية.

وبحث فؤاد حسين ونظيره النمساوي ملف الهجرة غير الشرعية وإعادة قبول العراقيين الموجودين بشكل غير شرعي في النمسا.