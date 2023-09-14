جمال كوجر: صوت الكتل الكوردستانية مع صوت وفد حكومة كوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - شدد رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي في البرلمان العراقي، على أنه رغم وجود خلافات واختلاف في الاراء في إقليم كوردستان، إلا أن الأحزاب السياسية الكوردستانية في بغداد لديها موقف واحد مشترك،وقال إن زيارة الوفد الحكومي إلى بغداد ستمهد الطريق لحل الملفات العالقة بين العراق وإقليم كوردستان.

قال جمال كوجر رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي وعضو لجنة المالية والاقتصاد في البرلمان العراقي لكوردستان24، اليوم الخميس 14 أيلول : إن “صوت كافة الكتل الكوردستانية مع صوت حكومة إقليم كوردستان .

وأشار كوجر : أحد أهداف الوفد هو فصل موظوع رواتب موظفي اقليم كوردستان عن موازنة الاقليم.

ويرى رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي ،أن الملفات العالقة بين أربيل وبغداد لن تحل اليوم، "لأن المشاكل كبيرة جدا، ولا يمكن حل مشكلة واحدة بالجلوس مع عدد من الأشخاص في 10 دقائق".

وتابع : لدينا أربعة مشاكل رئيسية: تصدير نفط كوردستان، وتكاليف النقل، وإيرادات المنافذ الحدودية، وتسليم الإيرادات العامة لإقليم كوردستان إلى الحكومة الاتحادية".

وأضاف "إذا كنا نحن الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان لدينا اختلافات في الرأي حول عدة قضايا، لكن في بغداد لدينا قضية واحدة وكيان يجمعنا جميعا. خلافاتنا في إقليم كوردستان لا نأتي بها إلى بغداد.