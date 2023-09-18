محافظ دهوك: ثقافتنا وثقافة المصريين متقاربة

أربيل (كوردستان 24)- قال محافظ دهوك، علي تتر، إن الثقافة الكوردستانية والمصرية متقاربة جداً وليست بعيدةً عن بعضها الآخر.

جاء ذلك، خلال مؤتمرٍ صحفي اليوم الاثنين، تزامناً مع افتتاح المحافظ معرضاً للمنتجات المصرية في دهوك.

وقال تتر: دهوك مركزٌ دولي مهم، وهذا المعرض ليس مخصصاً لمحافظة دهوك فقط، بل يمكن تنقلّه بين الموصل والمناطق المحيطة بها.

وأشار محافظ دهوك إلى أن الملابس المصرية المعروضة "مصنوعة بنسبة 100% من القطن، وثقافتنا ليست متباعدة، وأشياءهم الفنية والثقافية مثيرة للاهتمام".

ودعا تتر الفنانين والحرفيين في إقليم كوردستان إلى عرض ثقافة كوردستان التي تمتد لآلاف السنين، مثلما يفعل المصريون.

وقال: لدينا ثقافة تاريخية غنية، لكننا لم نتمكّن من إظهارها وترويجها مثل المصريين.