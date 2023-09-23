محاولات عدد من البرلمانيين ضد إرسال الاموال الى كوردستان باءت بالفشل

أربيل (كوردستان24)- ضغط عدد من النواب الشيعة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي على المصرف العراقي للتجارة ومصرف الرشيد ومصرف الرافدين، مهددين إياهم في حال نقلوا 700 مليار دينار الى كوردستان فسيقدمون شكوى ضدهم الى المحكمة الاتحادية، وقال نائب كوردي في مجلس النواب ان جهود هؤلاء البرلمانيين باءت بالفشل وسيتم إرسال المبلغ الى كوردستان هذا الاسبوع.

وبحسب المعلومات الواردة الى كوردستان24، سيرسل المصرف العراقي للتجارة 200 مليار، ومصرف الرشيد 200 مليار، ومصرف الرافدين 200 مليار دينار.

وفي الايام الاخيرة ضغط عدد من النواب الشيعة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي على مدراء البنوك لعدم دفع أموال لكوردستان، لانهم سيقدمون شكوى ضدهم الى المحكمة الاتحادية في حال أرسلوا الاموال الى كوردستان، ولكن بعد اجتماع رؤساء الكتل الكوردستانية في مجلس النواب مع اللجنة المالية النيابية، أخبروهم انه لا يمكنهم بعد الان وضع عقبات أمام إرسال الاموال الى كوردستان.

وقال رئيس كتلة حزب العدالة في مجلس النواب العراقي سوران عمر لكوردستان24 "النواب الذين هددوا المصارف لعدم إرسال الاموال الى كوردستان جميعهم من الكتل الشيعية، وأخبروهم أنهم اذا أرسلوا الاموال الى كوردستان فسيقدمون شكوى ضدهم، لكن شكواهم قوبلت بالرفض وستصل الاموال الى كوردستان خلال هذا الاسبوع".

المبالغ التي سيتم إرسالها لكوردستان والبالغة 2 ترليون و 100 مليار دينار التي قررت الحكومة العراقية إرسالها لكوردستان كقروض لمدة ثلاثة شهور، سيتم خصمها من حصة كوردستان من الموازنة العامة، لذا لا توجد أي مشكلة قانونية في إرسال المبلغ لكوردستان.

وفي هذا الصدد قال عضو مجلس النواب العراقي هادي سلامي "إجراءات صرف الاموال ستصدر من وزارة المالية، لكن قرار مجلس الوزراء واضح، الذي يقول ان هذا المبلغ سيتم استقطاعه من حصة كوردستان من الموازنة".