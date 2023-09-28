الداخلية العراقية: سيتم الاعلان عن نتائج التحقيقات في حادثة حريق الحمدانية خلال 72 ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الداخلية العراقي عبدالامير الشمري ان القوات ألقت القبض على 14 متهماً في حادثة حريق الحمدانية، مؤكداً ان نتائج التحقيق في الحادثة ستعلن نتائجه خلال 72 ساعة.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان لها ان "وزير الداخلية عبدالامير الشمري ترأس اجتماعاً في محافظة نينوى مع اللجنة التحقيقية التي شكلت بأمر من السيد القائد العام للقوات المسلحة لمعرفة ملابسات حادث قضاء الحمدانية".

وأضاف البيان ان "وزير الداخلية أكد على أن نتائج التحقيق في هذا الحادث المؤسف ستعلن خلال (٧٢) ساعة وستعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء لمحاسبة المقصرين فيه، مبيناً أن التحقيقات الجارية تؤكد عدم وجود شروط الأمان والسلامة في هذه القاعة التي كان بداخلها نحو (٩٠٠) شخص خلال الحادث".

وأكد بيان وزارة الداخلية ان "الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على (١٤) متهماً من بينهم (١٠) عمال وصاحب القاعة و٣ متورطين بإشعال الألعاب النارية خلال الحادث الذي أودى بحياة( ٩٤) شهيداً وأكثر من (١٠٠) مصاب. كما شدد السيد الوزير على تنظيم حملة كبرى لإغلاق جميع الأماكن التي تفتقر إلى إجراءات السلامة في جميع محافظات البلاد".

واندلع حريقٌ ضخم في وقتٍ متأخر من مساء الثلاثاء، بقاعة الهيثم للحفلات في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، أسفر عن سقوط عشرات الوفيات والجرحى.

وقال مراسل كوردستان24 من مكان الحادث، إنه لا تتوفر إحصائيات دقيقة، مع نقل أعداد كبيرة من الجثامين والمصابين إلى أماكن مختلفة، بعضهم نُقِل إلى إقليم كوردستان والبعض الآخر إلى مستشفى الحمدانية.

ولفت مراسل كوردستان 24، إلى احتراق جثامين عدة أشخاص ولا يمكن التعرف على هويات أصحابها، من بينهم العروس التي لا يزال مصيرها مجهولاً حتى الآن.

من جهته، أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، وفاة اثنين من جرحى فاجعة الحمدانية والذين أُرسِلوا لمستشفيات أربيل ودهوك لتلقّي العلاج.

وقال برزنجي في مؤتمرٍ صحفي، إن إحدى الحالتين هي لطفلٍ في الرابعة من العمر توفي في أربيل، وامرأة ثلاثينية في دهوك.

وبشأن الإصابات، أكّد وزير صحة الإقليم أن 60% من المصابين بالحروق هم ضمن الدرجة الثانية والثالثة وحالتهم حرجة، ويحتاج الكثير منهم إلى العناية المركّزة.

وقال: يتلقّى حتى الآن 47 جريحاً العلاج في أربيل و20 آخرين في دهوك، ولا تزال الحالات الحرجة تتوجه إلى مستشفيات إقليم كوردستان.

وأكّد وزير الصحة في إقليم كوردستان، أنهم قدّموا كافة المساعدات والعلاج اللازم لضحايا فاجعة الحمدانية، وذلك بتوجيهٍ من رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وقال إن فرق مديرية الصحة بأربيل ودهوك تحرّكت على الفور وسلّمت أكثر من 36 سيارة إسعاف وأكثر من 4 أطنان من الإمدادات الطبية الطارئة إلى قضاء الحمدانية لعلاج الإصابات الخفيفة، بينما نُقِلت الإصابات الخطيرة إلى مستشفيات أربيل ودهوك.