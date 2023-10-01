قدم.. بايرن ميونخ يفلت من خسارة محققة أمام لايبزيغ

أربيل (كوردستان 24)- أفلت فريق بايرن ميونخ من خسارة محققة خارج ملعبه أمام لايبزيغ وتعادل معه بهدفين لمثلهما، السبت، في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وأهدر العملاق البافاري بهذا التعادل فرصة استعادة صدارة المسابقة بعد أن رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن، المتصدر برصيد 16 نقطة، في الوقت الذي رفع فيه لايبزيغ رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد عن طريق البلجيكي لويس أوبيندا، والفرنسي جونيور لوكيبا في الدقيقتين 20، و26.

وجاء الرد قوياً في الشوط الثاني عبر الدولي الإنجليزي هاري كين في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، وأضاف زميله ليروي ساني في الدقيقة 70.

وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها، فاز هيدينهايم على يونيون برلين بهدف دون رد، وشتوتغارت على كولن بهدفين، وبالنتيجة ذاتها تغلب فولفسبورغ على آينتراخت فرانكفورت.

وتلقى ماينز خسارة ثقيلة على ملعبه أمام ليفركوزن بثلاثة أهداف دون رد، كما حقق مونشنغلادباخ فوزا مستحق خارج ملعبه على بوخوم بثلاثة أهداف لواحد.