سیاسة

القنصل الصيني لدى أربيل: سنُعزِّزُ علاقاتِنا مع إقليم كوردستان

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مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي والقنصل العام الصيني لدى إقليم كوردستان لو جون
مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي والقنصل العام الصيني لدى إقليم كوردستان لو جون
کوردستان القنصل العام الصيني لدى إقليم كوردستان لو جون سفين دزيي تعزيز العلاقات المجالات ذات الاهتمام المشترك أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أكد القنصل العام الصيني لدى إقليم كوردستان لو جون، اليوم الأربعاء، أننا نعمل على تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والصين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وباشر القنصل العام الصيني الجديد لدى إقليم كوردستان لو جون ممارسة مهامه، وزار دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، وكان في استقباله مسؤول دائرة العلاقات الخارجية سفين دزيي.

وذكرت دائرة العلاقات الخارجية في بيان، أن "مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، هنأ القنصل العام الصيني الجديد لو جون بمناسبة مباشرة مهامه، وتمنى له التوفيق والنجاح".

وأبدى سفين دزيي استعداد دائرة العلاقات الخارجية لإنجاح أعمال لو جون، كما قدَّم تلخيصاً عن سياسات ووجهات نظر حكومة إقليم كوردستان لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

من جهته، أعرب القنصل العام الصيني عن سعادته، وقال: "إننا نعمل على تعزيز العلاقات بين الصين وإقليم كوردستان في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

 

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